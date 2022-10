Episodio gravissimo ad Amici 22 | Wax offende pesantemente Rudy Zerbi

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Un bruttoad22 quest’oggi. Il daytime del talent show di Canale 5 ha mostrato l’alunno Waxrel’insegnante di canto. Vediamo che cosa è successo.22, Wax ha oltrepassato il limite: “Falso, basta**o” Un fatto, mai accaduto prima. Il daytime del celebre programma di Maria De Filippi ha visto protagonista il cantante di Arisa, Wax. Il ragazzo ha offeso l’insegnante in un fuorionda. Mentrestava facendo dei complimenti ad Andre, si è sentito distintamente l’altro allievo dare del “falso basta**o” all’insegnante. Un comportamento questo inammissibile in una scuola, che peraltro va in onda in televisione. Il ragazzo è stato chiamato al centro dello ...