Covid e stanchezza cronica | sindrome individuata anche in chi ha avuto un’infezione lieve

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Che ilpotesse debilitare il nostro fisico e portare ad una forma diinusuale è ormai stato documentato da tempo. Ora uno studio scientifico arriva a certificare la fondatezza del possibile legame tra l’infezione del virus e lada(chronic fatigue syndrome – ME/CFS). Un gruppo di ricercatori della Charité – Universitätsmedizin Berlin, Germania, e del Max Delbrück Center for Molecular Medicine (MDC), Germania, ha dimostrato che,dopo unaforma di-19, un sottogruppo di pazienti potrà sviluppare sintomi che soddisfano i criteri per la diagnosi della ME/CFS. I loro risultati sono stati pubblicati su Nature Communications. “I sospetti che il ...

