Cosa può insegnare l’industria alla futura Difesa Ue secondo Profumo

(Di lunedì 10 ottobre 2022) La chiave per unaeuropea passa anche per una industria europea, e al fine di tutelarla e svilupparla c’è bisogno, innanzitutto, di prevedibilità. A dirlo è stato l’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro, intervenuto nel corso della conferenza annuale sul bilancio europeo a Bruxelles, nel panel dedicatodimensione dellae della sicurezza. “Se vogliamo aumentare le nostre capacità di produzione non possiamo farlo semplicemente per riempire i nostri depositi” ha spiegato, riferendosinecessità espressa da molti Paesi europei di ricostruire le proprie scorte militari, intaccate dagli aiuti inviati all’Ucraina, “devono esserci anche degli ordini”. Prevedibilità alPer il manager, infatti, ...