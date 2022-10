Agenzia ANSA

Lionelnon sarà in campo, domani, nella partita diLeague contro il Benfica Lisbona al Parco dei Principi. L'argentino del Paris SG si è infortunato al polpaccio durante la trasferta del ......alla grande in questa stagione con 11 gol in 12 partite tra campionato e, per quasi tutti è attualmente il giocatore più forte del mondo. E quello destinato a prendere il posto die ... Champions: Messi salta l'incontro con il Benfica - Calcio Il Paris Saint-Germain e l'SL Benfica si incontreranno di nuovo martedì con il primo posto nel Gruppo H in palio dopo l'1-1 della scorsa settimana a Lisbona.Lionel Messi non sarà in campo, domani, nella partita di Champions League contro il Benfica Lisbona al Parco dei Principi. (ANSA) ...