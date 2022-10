Volley | Superlega 2022 2023 | Perugia batte Siena in quattro set e torna al comando

(Di domenica 9 ottobre 2022) La Sir Safety Susainset l’Emma Villas Aubay(25-19, 25-20, 21-25, 19-25) nel match valido per la seconda giornata della regular season didimaschile. Seconda vittoria consecutiva per i Block Devils dopo quella contro il Monza, mentre per i neopromossi disi tratta della seconda sconfitta nelle prime due partite.in testa alla classifica insieme a Cisterna a quota 9 punti. CALENDARIO 2^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV: FORMULA E REGOLAMENTO TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE: TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE LA ...

...30 Universo Treviso - Reggio Emilia 58 - 78 BASKET - SERIE A2 17:00 JB Monferrato - Latina 91 - 70 19:00 Eagles Cividale - Chieti 81 - 78 19:30 Urania - Cantù 70 - 8518:00 Prisma ...... PARLA GIANI Mentre si avvicina la diretta di Modena Piacenza , noi utilizziamo per presentare il derby emiliano dile parole di Andrea Giani. Il tecnico del Modenainfatti ha ...Trasferta indigesta per la Gioiella Prisma Taranto. Nella prima uscita fuori dalle mura amiche, la squadra di coach Vincenzo Di Pinto cede per 3-0 (25-20, 25-16, 28-26) contro la Top Volley Cisterna n ...Seconda partita, seconda vittoria, 6 punti in classifica, tanta roba per una squadra come la Top Volley Cisterna, che ha rinnovato parecchio il suo roster. In quello che può essere il primo scontro ...