Tabellone Atp 500 Tokyo 2022 | Ruud guida il seeding | presente Nick Kyrgios

(Di domenica 9 ottobre 2022) Ilprincipale dell’Atp 500 di, in programma sul veloce indoor dal 3 al 9 ottobre. Il norvegese Casperil, seguito dall’americano Taylor Fritz dopo il forfait causa covid di Cameron Norrie. Spicca la presenza del finalista di Wimbledon, mentre non ci sono tennisti italiani. Di seguito tutti gli accoppiamenti. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMICOMPLETO FINALE (3) Fritz b. (4) Tiafoe 7-6(3) 7-6(2) SEMIFINALI (4) Tiafoe b. Kwon 6-2 0-6 6-4 (3) Fritz b. (8) Shapovalov 6-3 6-7(5) 6-3 QUARTI DI FINALE Kwon b. Martinez 6-3 6-0 (4) Tiafoe b. Kecmanovic 6-0 6-4 (3) Fritz b. (5)ritiro (8) Shapovalov b. (9) Coric 6-4 6-3 SECONDO TURNO Martinez b. Munar 4-6 ...

Il 25enne di Rovereto, n.316, income "alternate", è stato sorteggiato al primo turno contro lo statunitense Ernesto Escobedo, n.200 del ranking e sesto favorito del seeding, battuto in ...Frances Tiafoe sfiderà Taylor Fritz nella finale dell'500 di Tokyo 2022 . Sfida tutta a stelle e strisce nello storico torneo nipponico, dove si ... PROGRAMMA E COPERTURA TVMONTEPREMI ...L’arte del tennis torna a Firenze. Dopo 28 anni di attesa il grande tennis sbarca nuovamente nella culla del Rinascimento grazie ...Giustino, numero 277 ATP, non è nemmeno dovuto scendere in campo nel primo turno visto il ritiro del bulgaro Kuzmanov, e tra lui e il tabellone principale del Gijon Open vi è il ventunenne spagnolo ...