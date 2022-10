sport.tiscali.it

Il primo titolo Challenger di" Servono 3 ore e 8 minuti a Timofeyper aggiudicarsi il primo titolo Challenger della sua carriera. Il classe 2001 si impone per 7 - 5 6 - 7(2) 6 - 4 su ...... battuto dal kazako nato in Russia Timofey, attualmente al n.250 del ranking e in tabellone ... lo spagnolo Oriol Roca Batalla , con un secco 62 61 eun posto nel tabellone principale, ... Skatov conquista il titolo a Parma Timofey Skatov è il campione del Parma Challenger by Iren. Il tennista kazako concretizza una splendida settimana aggiudicandosi il primo ...Marco Cecchinato fa suo il titolo del Challenger di Lisbona senza perdere per strada alcun set, torna al successo dopo tre anni e mezzo e si riavvicina alla Top 100 ...