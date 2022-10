Sampdoria | le pagelle di CM | Djuricic sente il fuoco del Drago | Serie A

(Di domenica 9 ottobre 2022) 2022-10-08 23:22:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Bologna-1-1 Audero 5,5: poteva forse respingere meglio il tiro non certo irresistibile di Aebischer. Bereszynski 6: partita a due facce: male nel primo tempo, dove si perde Aebischer nell’azione del gol rossoblù, bene nella ripresa, quando arriva sul fondo e mette in area il pallone del pareggio. Murillo 5,5: sbaglia un po’ troppe volte il tempo di uscita nei primi quarantacinque minuti. Prende le misure ad Arnautovic soltanto nella ripresa. Colley 5,5: quando lo punta Aebischer, nell’azione del gol, appare poco lucido. Lo svizzero infatti lo salta e va al tiro, e sul tap-in di Dominguez il Bologna passa in vantaggio. Augello 6: tiene a bada Orsolini, ma non fa in tempo a chiudere sul tiro di Dominguez. Rincon ...

