Running | Mezza Maratona di Treviso 2022 | trionfano Nyakundi e l’azzurra Bulf

Leggi su sportface

(Di domenica 9 ottobre 2022) E’ il keniano Dickson Simbaa trionfare nelladi-CentroMarca Banca di. 1.00.39 per lui, capace di migliorare il record della gara di ben 46?, fatto registrare dal connazionale Mwangi nel 2016. Nessuna sorpresa nella città veneta, perchéera il più atteso e non ha tradito. L’atleta ha allungato al km 7 e da lì in avanti non ce n’è stata per nessuno. Podio totalmente africano: il connazionale Simon Waithira Mwangi è secondo in 1.05.59 e il gambiano (ma trentino d’adozione) Ousman Jaiteh terzo in 1.12.12. Primo italiano, il padrone di casa trevigiano Stefano Ghenda, quarto in 1.13.40. Parla invece azzurro questain campo femminile, visto che Manuelaha vinto a 37 anni ...