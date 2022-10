Roma - Lecce diretta 1 - 0 | Smalling firma il vantaggio

... latorna in campo per sfidare, per la nona giornata del campionato di Serie A, ildi Marco Baroni. Seconda stagione allaper Mourinho © LaPresseI giallorossi di José Mourinho sono ..., le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida dell'Olimpico. Le ultime dritte. Manca circa un'ora al fischio d'inizio di, posticipo della ...Allo stadio è stato trasmesso un video dei migliori momenti dell'allenatore svedese sulla panchina giallorossa per ricordarlo in occasione dei suoi 100 anni ...Allo Stadio il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Roma e Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All’Olimpico si affrontano Roma e Torino nel match valido ...