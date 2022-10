Roma Lecce 1-1 LIVE | rigore per i giallorossi

L'esterno offensivo delGabriel Strefezza ha parlato ai microfoni di DAZN all'intervallo del match con laLe dichiarazioni di Strefezza all'intervallo di: FLASH - "Dobbiamo continuare così, abbiamo dimostrato di potercela giocare anche in dieci contro ...Dove vederein tv e streaming Il calcio d'inizio è fissato per le 20:45; la partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da Dazn e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle ...Si è concluso da pochi minuti il primo tempo di Roma-Lecce. All'Olimpico, a passare in vantaggio è la squadra di casa che al 6' colpisce grazie al colpo di testa di Smalling. Al 22' il Lecce rimane in ...Dove vedere Roma-Lecce in tv e streaming Il calcio d'inizio è fissato per le 20:45; la partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da Dazn e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle ...