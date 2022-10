Puyol chiede scusa | “Scherzo goffo e fuori luogo Supporto per la comunità LGBT”

(Di domenica 9 ottobre 2022) Il tweet dell'ex capitano del Barcellona che torna in sé dopo quanto accaduto sempre via social questo pomeriggio

risponde a Casillas. Sui social in pochi minuti erano arrivati quasi 10.000 commenti tra cui anche quello di: "È tempo di raccontare la nostra storia, Iker". Il tutto corredato da un ...... mentre il legale di Rosellche il test venga ripetuto. Cosa era successo nel 2011 All'ex ... alzando la coppa al fianco di Carles. Per via di una ricaduta, nella primavera del 2012 Abidal ...Iker Casillas annuncia di essere gay con un tweet, ma poi elimina il messaggio: bufera sull'ex portiere spagnolo che con un lungo post spiega: Mi scuso con tutti i miei… Leggi ...Il tweet dell'ex capitano del Barcellona che torna in sé dopo quanto accaduto sempre via social questo pomeriggio ...