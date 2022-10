Mina Settembre 2 dove vedere le puntate in tv | streaming | replica

(Di domenica 9 ottobre 2022). Da luglio 2022 torna insu Rai 1 la fiction con protagonista Serena Rossi e Giorgio Pasotti. Ecco di seguitolein tv,. TRAMA DELLElein tv eLedi2 vanno in onda su Rai 1 a partire dalle ore 21:20 circa. Sarà possibile seguire la diretta anche indal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi si perdesse una ...

SERENA ROSSI/ "Ci saranno tante novità per la seconda stagione" Spazio poi al mondo della comicità con un vecchio amico di Domenica in: l'attore comico Andrea Roncato , grande ...Torna stasera in tv su Rai 22 con la seconda delle 12 puntate che compongono questa nuova stagione. Protagonisti, Serena Rossi, Giorgio Pasotti (nella foto) e Giuseppe Zeno. Ecco le anticipazione sugli episodi che ...Dopo il debutto e il successo della scorsa settimana, è tutto pronto per la seconda puntata di Mina Settembre, la serie tv ambientata a Napoli, nel rione Sanità, e che vede protagonista l’attrice Sere ...L'appuntamento con Mina Settembre 2 prosegue in prime time e le anticipazioni della terza puntata, in onda domenica 16 ottobre su Rai 1, rivelano che la protagonista si ritroverà a fare i conti ...