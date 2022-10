Meloni potrebbe essere la prima donna presidente del Consiglio in Italia Passo avanti per l' emancipazione o rischio di perdere diritti faticosamente conquistati? 

Leggi su iodonna

(Di domenica 9 ottobre 2022) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Dunque ci siamo, unadelinè possibile e si chiama Giorgia, cui le urne hanno consegnato un successo che a questo punto le conferisce con certezza la poltrona del premier. Circola, soprattutto tra chi non l’ha votata, il dubbio se questa conquista possa portare di per se stessa un vantaggio per le cause femminili. Prevale, tra chi ha avversato lo schieramento della, un atteggiamento netto di chiusura: «Come può una leader che in campagna elettorale ha messo in discussione il diritto all’aborto non farci arretrare sul piano di tutti gli altri?». Sul palco del Tempo delle Donne, dove a settembre abbiamo parlato di leadership e nuove strategie del ...