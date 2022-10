Luca Salatino subisce accuse assurde | Esplode di rabbia | “Che ca**o te ne frega?!” VIDEO

Leggi su ck12

(Di domenica 9 ottobre 2022) Nelle ultime ore, perla situazione all’interno della casa del GF VIP si è fatta difficile. Lesono incredibili:il nervoso(Screen da Twitter)La casa del GF VIP è stata sconvolta da fatti decisamente inaspettati, nelle ultime settimane. Mai come in questa edizione, infatti, il cast è stato rivoluzionato nel giro di pochissimi giorni: in poco più di una settimana, quattro concorrenti hanno dovuto o voluto abbandonare il reality show. Nelle ultime ore, poi, ancheè finito al centro di una situazione spiacevole. Lenei suoi confronti sono forti ma lui non ha alcuna intenzione di cedere e scoppia di nervoso, difendendosi con le unghie e i ...