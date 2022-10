LIVE Tiro a volo | Mondiali 2022 in DIRETTA | Diana Bacosi in semifinale! Tocca a Sdruccioli e Rossetti!

Leggi su oasport

(Di domenica 9 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:29 25 su 25 anche per Kacper Jerzy Baksalary che, con 120 su 125, al momento si trova alle spalle di. 10:26 Errore in apertura per Tomas Nydrle, il ceco ha perso in un attimo la bellezza di 8 posizioni. 10:23 Ha iniziato a sparare anche Elia, l’azzurro non può permettersi il minimo errore per sperare in una qualificazione complicatissima. 10:20 Al maschile al momento hanno sparato solo in 5 dei migliori 30 e tutti e 5 non hanno commesso errori! 10:17 Al maschie Tammaro Cassandro chiude una gara modesta con 22 su 25 nell’ultima serie e con 113 su 125 nel totale. 10:14 Per quanto riguarda le altre azzurre, Chiara Di Marzantonio ha chiuse ventisettesima con 113/125, mentre Chiara Cainero ha chiuso trentaduesima con 111/125. 10:11 Questi i nomi delle otto ...