Il cinema sovversivo di Jafar Panahi

(Di domenica 9 ottobre 2022) Vincitore all'ultima Mostra di Venezia del Premio Speciale della Giuria con il suo ultimo film No Bears - Gli Orsi non esistono,è uno dei più importanti registi iraniani emersi a partire dagli anni Novanta. Vi proponiamo una guida a un'operatografica intrisa di sfida.nel 2010 aveva subìto una condanna per propaganda anti-statale, che prevedeva per venti anni l'impossibilità di girare film, espatriare ed avere contatti con i media. Ultimamente però, essendosi recato alla Procura di Teheran e avendo protestato contro la detenzione del collega regista Mohammad Rasoulof , è stato arrestato e condannato a sei anni di reclusione. I suoi film - nove girati dopo il divieto - sono realizzati utilizzando attrezzature facilmente accessibili e attori spesso non professionisti. Non ...