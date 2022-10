F1 | perché è stato assegnato punteggio pieno nel GP del Giappone | un regolamento contorto

(Di domenica 9 ottobre 2022) L’epilogo del Gran Premio delha generato controversie e polemiche, con un titolo mondialematematicamente nonostante neppure il diretto interessato fosse convinto di averlo conqui. Cos’è successo? Semplicemente siamo di fronte all’ennesimo sgorbio generato da unfumoso e decisamente troppo, tanto per completare la collezione di figuracce di cui si sta rendendo protagonista la Formula 1. Durante la gara, tutti erano convinti che non sarebbe mai. D’altronde le regole parlano, apparentemente, chiaro. Invece no! Si presupponeva che, non potendo fisicamente completare il 75% della distanza prevista (40 giri), allora i punti assegnati dovessero essere ridotti di ...

Corriere della Sera

Luca Lagash : Anche se senza ritorno è un viaggio,è illusorio pensare di tornare a quello ... A Milano abbiamo avuto le ragazze dei Guanti Rossi che parlano il linguaggio dei segni: èun ...E i ghiacci del Polo sono la cartina al tornasole dellodi salute del clima del pianeta e ... Il clima che cambiail riscaldamento globale è in problema vero Come si fa a fermarlo ... Verstappen-Norris, penalità per la manovra in Giappone Ecco perché no