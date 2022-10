Eutanasia a 23 anni per “sofferenza psichiatrica insopportabile” Non aveva mai superato lo choc dell’attentato dell’Isis a Bruxelles nel 2016

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 ottobre 2022) “Ho riso e pianto. Fino all’ultimo giorno. Ho amato e mi è stato permesso di sentire cos’ è il vero amore. Ora me ne vado in pace. Sappiate che mi mancate già”. E’ l’ultimo messaggio affidato ai social network da Shanti De Corte, a destra nella foto che pubblichiamo dalla sua pagina Facebook. La 23enne di Anversa (Belgio) ha chiesto e ottenuto lo scorso maggio l’per l’sviluppata dopo l’attentatoil 22 marzo, quando l’allora 17enne era in gita con la scuola, pronta a partire per l’Italia dall’aeroporto di. D’improvviso, le esplosioni, che quel giorno fecero 32 morti e centinaia di feriti. Una strage che non ha smesso di causare dolore e che seidopo si porta via un’altra ...