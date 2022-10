Cremonese-Napoli 0-1 | rigore di Politano VIDEO

(Di domenica 9 ottobre 2022) Ilpassa in vantaggio sullaal 26? del primo tempo grazie a unrealizzato da Matteoche dal dischetto spiazza Radu, calciando alla destra del portiere. Contatto in area con Bianchetti che sgambetta Kvaratskhelia, Abisso fischia il penalty. Il georgiano si sposta a destra, punta l’avversario, entra in area die dribbla l’avversario che commette fallo.confermato dal VAR. L'articolo ilsta.

In campo0 - 1 DIRETTA0 - 1 al 26'! Rete di Politano . Rigore calciato alla destra di Radu. Portiere spiazzato." Mancherà ancora Osimhen il cui ritorno in campo è ...Le formazioni ufficiali di(4 - 2 - 3 - 1) : Radu; Sernicola, Bianchetti, Lochoschvili, Valeri; Quagliata, Ascacibar; Meitè, Zanimacchia, Afena Gyan; Dessers. Allenatore:...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 9ª giornata di Serie A 2022/23: pagelle Cremonese Napoli Le pagelle dei protagonisti del match tra Cremonese e Napoli, valido per la 9ª gi ...Il Napoli sblocca la partita dello Zini contro la Cremonese a metà del primo tempo. Kvaratskhelia va al dribbling in area, Bianchetti lo atterra e per l’arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto si ...