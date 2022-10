Cessione Sampdoria | Di Silvio è a Bologna | 'C'è mia sorella'

... l'esordio di Stankovic sulla panchina e poi a inizio settimana possibili novità sulla, giorni caldi in casa. Ladella società va ...1 Continua a tenere banco, parallelamente alla questione dell'allenatore, anche quella delladella. Da giorni a Genova viene dato come imminente il passaggio del club nelle mani di Francesco Di Silvio , presunto mediatore degli Al Thani. L'imprenditore cinematografico ...Di Silvio era atteso in tribuna al Dall'Ara, come lui stesso aveva annunciato le scorse settimane: le parole del produttore cinematografico ...Il neo tecnico della Sampdoria, Dejan Stankovic, viene subito accontentato dalla dirigenza: il primo colpo arriva dalla "sua" Inter ...