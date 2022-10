(Di domenica 9 ottobre 2022) Saper attirare e coinvolgere i migliori giovani fa sempre più parte del modello di business di un’impresa. Ma occorre sapere valutare l’efficacia e il rigore delle azioni messe in campo. Predisporre criteri e parametri scientifici possono supportare questa valutazione

L'Eco di Bergamo

... partendo da Palermo puntando a ridurre il gender gap tecnologico nei giovani con l'obiettivo di trattenere eal Meridione. Nasce con questa duplice e ambiziosa mission , startup che ...e mantenere i: le due sfide chiave della cybersecurity Il settore della cybersecurity affronta una forte carenza di risorse che trova espressione anche nell'assenza di professionisti ... Attrarre talenti , ma ogni azienda deve misurare le sue strategie di recruitment Saper attirare e coinvolgere i migliori giovani fa sempre più parte del modello di business di un’impresa. Ma occorre sapere valutare l’efficacia e il rigore delle azioni messe in campo. Predisporre c ...Un percorso tra le icone, da Angelica, Bradamante e le altre donne dell'Orlando Furioso, a Giovanna D'Arco, passando per Tiresias, Kiki de Montparnasse, Camille Claudel e molte altre. (ANSA) ...