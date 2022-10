Zaporizhzhia | “raid russo | centrale funziona con generatori diesel”

Leggi su italiasera

(Di sabato 8 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Questa notte, alle 00.59, a causa di un altro bombardamento delle truppe russe, l’ultima linea di alimentazione elettrica che collega” lanucleare dialla rete “è stata danneggiata e scollegata”. Lo ha denunciato Energoatom via Telegram, come riporta Ukrinform. “Di conseguenza, lanucleare diè stata completamente scollegata”, hanno aggiunto, e “isi sono accesi automaticamente”. Le riserve a disposizione per andare avanti in questa modalità, si precisa, saranno sufficienti per dieci giorni. L'articolo proviene da Italia Sera.