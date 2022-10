Una delegazione della Protezione civile messicana a Monteforte Irpino

L'Osservatore Romano

Riceviamo e pubblichiamo. Questa mattina nei pressi del municipio cittadinovercellese del Comitato 10 Febbraio ha deposto un omaggio floreale in ricordo di Norma Cossetto. L'iniziativa "rosa per Norma", giunta alla sua quarta edizione, si è svolta in ...... a far parte delladel Comune c'erano l'assessore Alessandro Nicolardi, insieme al ... Nel frattempo, domenica 9 ottobre si terràveglia di preghiera per i deceduti alle 21 nella chiesa ... A una delegazione dell’Aeroclub di San Marino Tre giorni intensi vissuti a Greccio insieme alla delegazione di Betlemme per rinnovare il gemellaggio del 1992 . Una rappresentanza della ...Una rappresentanza della comunità di San Salvatore Monferrato (Alessandria), guidata dal sindaco Corrado Tagliabue, è stata in Vaticano oggi per la canonizzazione di Artemide Zatti. (ANSA) ...