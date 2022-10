Ucraina news | ponte di Crimea in fiamme | ' Camion bomba' Potente esplosione a Donetsk

RaiNews

Tutto ciò che è illegale deve essere distrutto, tutto ciò che è stato rubato deve tornare all'', scrive. La responsabilità dei servizi segreti ucraini è confermata anche dall'agenzia di stampa ...Colpito l'unico collegamento tra la Russia e la penisola: incendiate cisterne piene di carburante. Crollano due campate. Media ucraini: opera dei servizi ucraini. Il consigliere di Zelensky: 'È solo l'... Live guerra in Ucraina: Mosca nomina il generale "Armageddon" Surovikin a capo delle operazioni - Missili su Zaporizhzhia, il numero delle vittime civili sale a 19 - Missili su Zaporizhzhia, il numero delle vittime civili sale a 19 Un'esplosione scuote il ponte di Kerch, l'unica infrastruttura a collegare la Russia con la Crimea. Un vero e proprio schiaffo per ...L'Eurovision Song Contest 2023 approderà a Liverpool: ecco le tante reazioni, istituzionali e non, in tutto il Regno Unito per commentare la scelta ...