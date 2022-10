Sampdoria | Djuricic | “Con Stankovic mentalità diversa”

(Di sabato 8 ottobre 2022) “Mi aspetto unada oggi in avanti, con dietro un lavoro durissimo. Ho ancora la maglia dia casa, è stata la prima che ho collezionato. Con il mister lavoriamo da poco, ma c’è già una. Oggi abbiamo giocato fino alla fine, con il Bologna che è stato poco pericoloso nel secondo tempo per merito nostro”. Così Filip, trequartista della, intervenuto ai microfoni di Dazn nell’immediato post partita della sfida contro il Bologna, terminata con il punteggio di 1-1 proprio grazie alla sua rete nel secondo tempo SportFace.

Reti : nel pt 32' Dominguez; nel st 27'. Angoli : 5 - 2 per la. Recupero : 3' e 4'. Ammoniti :, Cambiaso, Orsolini, Leris, Verre per gioco scorretto. Spettatori : 20.871.BOLOGNA - E' finita 1 - 1 la sfida del Dall'Ara tra Bologna enella nona giornata di Serie A. La squadra di Thiago Motta trova il vantaggio con ... pareggiano con il gol dial 72'. La ...Dominguez porta in vantaggio la squadra di Motta, reazione blucerchiata nella ripresa. Djuricic sigla il pari poi Skorupski difende il punto Dal nostro inviato Filippo… Leggi ...Il Bologna pareggia contro la Sampdoria nell'anticipo della 9^ giornata di Serie A: segna Dominguez, poi il pari di Djuricic ...