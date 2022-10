Ruba profumi | arrestato dai carabinieri a Napoli

(Di sabato 8 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Idella compagnia Vomero hannoper furto un 36enne napoletano. I militari – allertati dalla sicurezza di un esercizio commerciale – sono intervenuti in via Scarlatti, a, e hanno bloccato l’uomo che era uscito dal negozio credendo di averla fatta franca. L’uomo avevato diversiper un valore complessivo di 750 euro. Ihanno controllato il 36enne che, perquisito, è stato trovato in possesso di arnesi atti allo scasso probabilmente utilizzati per staccare le placche anti-taccheggio. I– nascosti in una busta schermata – sono stati restituii all’esercizio commerciale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

