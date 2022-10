Royal Family | il cugino della Regina Elisabetta prende un importante decisione

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 8 ottobre 2022) Lasta cambiando. Anche ilundopo la scomparsa di. Ladopo la scomparsa l'otto settembresta vivendo un momento di assestamento. La sovrana si è serenamente spenta a 96 anni nella sua dimora scozzese. Si trovava come di consueto nella sua residenza estiva per trascorrere gli ultimi giorni di vacanza nelle terreScozia che ha sempre amato. Lanon era stata in grado di tornare a Londra per incontrare il primo ministro che per la prima volta nella storia è stato accolto nel castello di Balmoral. Un ultimo impegno ufficiale prima di spegnersi per ...