Festa rossonera a San Siro, con iltrascinato dai gol die Brahim Diaz (migliore in campo) e dalle giocate del solito Leao. Bene anche Gabbia. Nella Juventus si salva Bremer, solo insufficienze da centrocampo in su, con la ...Dopo un buon inizio dei bianconeri, i rossoneri salgono di colpi. I due pali di Leao fanno da antipasto alle reti fra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo die Brahim ... Milan, Tomori: 'Felice per gol, vittoria e clean sheet. Ora rifacciamoci con il Chelsea' Il Milan batte 2-0 la Juventus, e lo fa apparentemente anche senza strafare. Perché non c’è stata reazione bianconera in avvio di ripresa dopo il gol di Tomori, né tantomeno dopo il raddoppio di ...Il big match del sabato di Serie A lo vince il Milan che a San Siro domina la Juventus. Il risultato finale è 2-0 con le firme di Tomori e Brahim Diaz. Bianconeri troppo passivi è quasi mai pericolosi ...