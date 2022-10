(Di sabato 8 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:43 Si procede con la seconda finale per il bronzo. Attesi sul tatami Hidayat Heydarov (AZE) e Tohar Butbul (ISR). 14:40 Nulla da fare. Disattenzione pagata a caro prezzo da, che subisce l’ippon di Cargnin. Dopo l’oro di Silva, il Brasile raccoglie anche una medaglia di bronzo. 14:39 Prima sanzione per Cargnin. 14:38 Peccato.aveva schivato la spazzata del sudamericano, senza però riuscire ad intercettare il piede dell’avversario. 14:37 Due a uno per il brasiliano nei precedenti. Cargnin è numero 44 del ranking, mentre l’atleta italiano occupa il 18°. 14:35 Pochissimi secondi di attesa e sarà tempo di finali nella categoria -73 kg maschili. Subito sul tatami. ...

Dopo lo splendido bronzo di Assunta Scutto nei 48 kg e l'ottimo quinto posto di Elios Manzi nei 66 kg, l'Italia ambisce ad un altro risultato importante quest'oggi nelle categorie - 73 kg maschile e - ... LIVE Judo, Mondiali 2022 in DIRETTA: beffa per Manuel Lombardo. L'azzurro chiude al quinto posto Per l'oro combatteranno invece Funakubo (JPN) – Silva (BRA). 13:47 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta dei Mondiali di judo 2022. A Tashkent (Uzbekistan) tra poco meno di 15 ...Viaggio in una realtà vanto per la città, come dimostra il secondo posto conquistato ai mondiali per ragazzi con sindrome di down. Paola Baroncelli: "Sono atleti agonisti a tutti gli effetti" ...