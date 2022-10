GF Vip | Amaurys Perez ha bestemmiato? – Video

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 8 ottobre 2022)- US Endemol Shine Al Grande Fratello Vip potrebbe presto arrivare un’altra squalifica. Ieri sera, durante un dialogo,ha pronunciato quella che potrebbe essere una bestemmia (l’audio non è chiarissimo). Ragion per cui rischia l’espulsione dal gioco. “Mia suocera dolcissima, mio suocero: Porco ***. Ho detto: ‘Che succederà qua?“ sembra dirementre parla con una coinquilina (probabilmente Patrizia Rossetti). Un’imprecazione cheavrebbe usato come intercalare, senza rendersi conto di essere caduto nell’errore. Il regolamento del reality, però, è abbastanza chiaro in questo senso, visto che nelle precedenti edizioni tutti iri sono stati punti con la squalifica. Se dopo le dovute verifiche audio la bestemmia venisse confermata, perché ...