Gf Vip 7 | perché le telecamere hanno interrotto la diretta per ore

Leggi su altranotizia

(Di sabato 8 ottobre 2022) Intorno alle ore 13 di mercoledì 5 ottobre 2022 improvvisamente, ladel reality show che permette ai telespettatori di vivere real time quello che avviene nella casa del Gf Vip 7 si è interrotta. L’occhio che ‘spia’ ventiquattrore su ventiquattro gli eventi dei concorrenti del programma di Alfonso Signorini ha abbassato le palpebre. Da quel momento il pubblico non fa che chiedersi cosa sia successo. Facciamo luce sull’improvviso ‘black out’ del loft di Cinecittà: ecco per quale motivo lelaper ore. Gf-Vip-7-Altranotizia.it-(Fonte: Google)Al Gf Vip 7 a quanto pare, lesmesso improvvisamente di mandare in onda le immagini della Casa. Gli autoriannunciato un problema ...