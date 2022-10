Esce ‘Senza giri di boa’ | per reagire al modello Franchi

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 8 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Le donne le prendo dopo i quattrodi boa matrimonio, figli, divorzio, over 40. Sono tranquille e lavorano h24”. Questa frase, pronunciata dalla stilista Elisabettae ormai celebre per l’indignazione suscitata, ha suscitato in un gruppo di donne una riflessione ancora più amara: l’imprenditrice, in fondo, ha solo espresso ciò che molti pensano ma non hanno il coraggio di dire. È così che nasce #senzadiboa, una campagna social lanciata da un collettivo di scrittrici e giornaliste (tra cui Francesca Biagiotti, Valeria Brigida, Giulia Cerino, Gaia De Scalzi, Micaela Farrocco, Francesca Fornario, Silvia Franco, Chiara Maria Gargioli, Linda Giannattasio, Sara Giudice, Barbara Gubellini, Sofia Mattioli, Ambra Orengo, Valentina Petrini, Giulia Presutti, Chiara Proietti D’Ambra, Nathania Zevi) che vogliono dare ...