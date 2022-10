Il Foglio

Tra i tanti messaggi di cordoglio èanche quello della Prijedor Emergency: 'Siamo a pezzi &... Non ci sentiamo di dire altro in questoscusate. Sentite condoglianze di cuore alla ...Questo fenomeno ottico - astronomico si verifica nelin cui si oscura, in tutto o in parte, ... stavolta èil turno della Terra. Il prossimo 25 ottobre i più fortunati saranno senza ... È arrivato il momento di eleggere gli elettori Il processo democratico è incompiuto: altro che governo del popolo, siamo finiti in una isteriocrazia. Election Pass: la proposta di legge risolutiva firmata da Saverio Raimondo (nel suo ultimo libro) ...Non è sicuramente un buon momento quello che si sta vivendo in casa Torino, dopo un buon inizio di campionato a cavallo della sosta sono arrivate 3 sconfitte consecutive, minando fiducia, brillantezza ...