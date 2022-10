Cristante | «Ci sono più calciatori intelligenti di quanto si pensi Tutti ci riteniamo dei privilegiati» 

(Di sabato 8 ottobre 2022) Su Sportweek un’intervista al calciatore della Roma, Bryan. Di origini friulane, ma con padre canadese, ha iniziato a giocare a calcio nella squadra del paese dove è cresciuto, il Casarsa, club che ha avuto tra i suoi fondatori Pier Paolo Pasolini. Ha giocato con Milan, Benfica, Palermo, Pescara. Gli viene chiesto se si è mai sentito sottovalutato. «No, ho fatto il percorso che fannoi ragazzi più giovani. L’esperienza all’estero la rifarei, mi ha aiutato a crescere sottoi punti di vista» A Trigoria si dice chesia il calciatore più intelligente che ci sia in squadra. Qualche volta può essere un problema? «Non posso dirlo io di essere il più intelligente, ma essere a conoscenza delle cose sapere come comportarsi e come muoversi in tutte le situazioni sicuramente può essere un aiuto in ...

IlNapolista

Link Sponsorizzato In Coppa Italia le due squadre siaffrontate a Roma una sola volta (anche a ... La Roma si schierò con: Lopez; Bruno Peres, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout,; Under ...... mentre da centrocampo in su cinotizie più significative. Ecco allora Rui Patricio in porta e ... alle prese con noie muscolari, dunque nel cuore della mediana schieriamoe Matic; infine ... Cristante: «Ci sono più calciatori intelligenti di quanto si pensi» Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Infatti quando gli è stato chiesto se è rimasta una simpatia per il club rossonero, Cristante ha così concluso: “Sono stato al Milan per tutto il settore giovanile, sono cresciuto lì, quindi un po’ di ...