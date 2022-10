Calenda | Un ' bazooka' da 40 miliardi per abbattere le bollette

(Di sabato 8 ottobre 2022) AGI - Una manovra "" a livello nazionale, che possa mitigare gli effetti della crisi energetica e alleggerire il peso dellesu aziende e famiglie italiane. E' l'iniziativa assunta dal leader del Terzo Polo, Carlo, che ha presentato assieme agli altri responsabili di Azione e Italia Viva un piano da 40da impiegare in due anni (16 nel 2022 e 24 fino a marzo del 2023) per far coprire dalla finanza pubblica le oscillazioni – entro un certo range – del prezzo del gas e dell'elettricità. Caro energia: cosa proponiamo? Mettiamo un tetto nazionale al costo delle #di #luce e #gas. Il differenziale verrà coperto dalla finanza pubblica con 16 mld nel 2022 e 24 mld fino a marzo 2023 senza ulteriore deficit.#conferenzastampa #terzopolo pic.twitter.com/7hB8ERn1CJ — ...

