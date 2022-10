Branco aggredisce e picchia un bambino di 10 anni nel cortile della scuola

Fanpage.it

Vittima, un bambino di 10 anni che, secondo quanto denunciano i genitori che si sono rivolti ai carabinieri, è stato da tempo preso di mira dale ora non vuole più tornare a scuola. Il bambino ...L'ultima delle quali ieri sera a Marina di Carrara con undi teppisti che hanno sfasciato, ... "Repubblica oggi mi dedica quattro pagine di insulti e poi qualche cretinoi nostri ... Picchiato dal branco a Cavalleggeri, a giugno aveva investito e ucciso un bambino Vittima, un bambino di 10 anni di Cagliari che, secondo quanto denunciano i genitori che si sono rivolti ai carabinieri, è stato da tempo preso di mira dal branco e ora non vuole più tornare a scuola ...Milano, la 23enne ha segnalato l’accaduto in un video on line e si è rivolta alla polizia mostrando anche le immagini delle donne che l’hanno aggredita ...