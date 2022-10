Brahim Díaz | “Grazie ai tifosi | gioco con il Milan nel cuore”

MILANO - Vittoria del Milan sulla Juventus: a San Siro termina 2 - 0 con le reti di Tomori (nel recupero del primo tempo) eDiaz (ad inizio ...Diaz ha parlato così nel post partita di Milan Juventus a San Siro: vinta dai rossoneri per 2 - 0 anche con un suo goal Ai microfoni di Sky Sport, ha parlato il giocatore del MilanDiaz dopo il successo contro la Juventus. RETE FONDAMENTALE PER IL RISULTATO - "Sono ovviamente contento per il goal ...