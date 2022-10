Aviaria | il virus ritorna a preoccupare | i luoghi dove è riapparso

... che ora hanno ucciso e leso molte più persone in tutto il mondo rispetto alstesso. Potete ... Nel suo 'La grande bufala dell'', del 2006, sostenne con forza la tesi che tale malattia era ...Nell'autunno del 2021 ilH5N1 , responsabile dell', è arrivato per la prima volta in Nord America, causando gravi epidemie nel pollame del Canada e degli Stati Uniti e uccidendo grandi ...Lontano dai riflettori c’è una epidemia che sta colpendo in numeri mai registrati, è quella del virus dell’aviaria che colpisce i volatili. 2.467 i focolai identificati e 48 milioni di uccelli morti.Tra 2021 e 2022 è stata registrata la più grande epidemia di virus H5N1 mai registrata in Europa. Quali sono i rischi per l’uomo e cosa bisogna sapere ...