Ascolti tv venerdì 7 ottobre 2022 | Tale e Quale Show | Viola come il mare | Rambo | Quarto Grado | dati Auditel e share

(Di sabato 8 ottobre 2022)Tv. La settimana è quasi giunta al capolinea, ma anche il, sul fronte televisivo, è stato ricco e variegato. La scelta, quindi, è stata ampia. Tra serie tv, programmi di intrattenimento, reality,nte nuove fiction. Ma cosa ha appassionato di più e ha attirato l’attenzione del pubblico? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando,sempre, verranno resi noti idi ascolto edi ieri, di tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi ipuò essere necessario ricaricare la pagina.di ascolto ecanali Raisera Partiamo dalla tv ...

Ricordiamo che la prima puntata stagionale del Maurizio Costanzo Show è andata in ondascorso, 30 settembre, registrandoeccezioni: share del 16.13% pari a 982 mila spettatori, 3 ......Conosci l'estate di Simona Tanzini ) che la scorsa settimana ha debuttato con ottimi- 3. in onda7 ottobre. Viola come il mare, le anticipazioni della seconda puntata Sebbene la ...