Antonello | “La pandemia ancora si fa sentire Nuovo stadio fondamentale Modello di crescita? Guardiamo anche alla F1”

(Di sabato 8 ottobre 2022) L'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello ha parlato del momento nerazzurro a livello societario Alessandro Antonello, amministratore delegato corporate dell'Inter, ha parlato della situazione del club nerazzurro sul palco del Wired Next Fest di Milano. Queste le sue parole. "La pandemia ha accentuato fattori già presenti nel sistema del calcio. L'Inter, come gli altri grandi club, hanno sofferto più di altri, soprattutto per il venir meno degli introiti da stadio. I fan ora possono venire allo stadio liberamente, e noi dobbiamo cercare di coniugare sostenibilità finanziaria e la competitività sul campo. Nei momenti di difficoltà questi due elementi devono convivere e la sostenibilità deve garantire la continuità dei club".

