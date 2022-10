Alicante | Arnaldi si ferma ad un passo dalla finale

sport.tiscali.it

Semifinale amara per Matteoall'"Ferrero Challenger" , 45.730 euro di montepremi, torneo che si sta avviando alla conclusione sui campi in cemento della città sulla Costa Blanca, in Spagna. Il 21enne di ...Matteoè in semifinale all'"Ferrero Challenger" , 45.730 euro di montepremi, in corso sui campi in cemento della città sulla Costa Blanca, in Spagna. Il 21enne di Sanremo (n.158 ATP e ... Arnaldi centra le semifinali ad Alicante Semifinale amara per Matteo Arnaldi all''Alicante Ferrero Challenger' , 45.730 euro di montepremi, torneo che si sta avviando alla conclusione ...Ya conocemos quiénes serán los principales protagonistas en la jornada de mañana en el Challenger de Alicante. Lukas Klein era ...