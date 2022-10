Spezia | Gotti | 'Strelec con Nzola un'opzione | Kiwior torna centrale'

Loviaggia per Monza per sfatare un doppio tabù: quattro sconfitte in quattro trasferte in ... Rimarranno fuori Hristov, Sala e Reca, ma c'è stata finalmente continuità" ha detto Luca, ...QUIdovrà rinunciare a Sala, Kovalenko, Reca e Hristov. Dovrebbe rispondere con un modulo speculare. In porta andrà Dragowski, mentre in difesa ci saranno Nikolaou, Kiwior e Ampadu. ...Lalaziosiamonoi.it TUTTOmercatoWEB.com Nell'ultima giornata di campionato la Lazio si è imposta per 4-0 contro lo Spezia, in una partita senso unico dominata interamente della Lazio. In… Leggi ...L'obiettivo principale è mettersi alle spalle il duro KO con la Lazio. Lo Spezia torna in campo in questo weekend di Serie A TIM contro il Monza, in un match decisamente più… Leggi ...