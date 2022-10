Sarri multato dopo Lazio-Napoli | il motivo

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Maurizio, attuale allenatore della, è stato sanzionato con un’onerosa ammenda da parte della FIGC. Ilrisale adello scorso 3 settembre, quando gli azzurri sbancarono l’Olimpico per 1-2 con i gol di Kim al 38? e Kvaratskhelia al 41?. Al termine di, il tecnico biancoceleste aveva espresso giudizi lesivi della reputazione del direttore di gara Simone Sozza e dell’intera classe arbitrale.il patteggiamento, Maurizioè stato sanzionato con un’ammenda di 4.000 euro. Per responsabilità oggettiva, è stata punita con un’ammenda di 4.000 euro anche lamulta(Photo by Marco Rosi – SS ...

ROMA - Multa per Maurizio. A seguito dell'accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti, il tecnico della Lazio, è stato sanzionato con un'ammenda di 4.000 euro. Per responsabilità oggettiva è stata sanzionata con un'...... tra le tante cose accadute, il dito medio del tecnico della Lazio Maurizionei riguardi del ... Né, né squalificato. Ma l'allenatore ex Napoli e Juve non sta facendo belle figure. Ha ...Attesa per il big match di campionato tra Milan e Juventus. Sarri multato per le critiche agli arbitri. L'attaccante sul futuro: “Sto bene ma...” ...Il tecnico biancoceleste, dopo il patteggiamento, paga le frasi dirette alla classe arbitrale a match concluso con la sconfitta per 2-1. Multato anche il club ...