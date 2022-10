Paola Barale è rifatta? Com’era PRIMA della chirurgia estetica? Cosa si è rifatta? FOTO prima e dopo

I big in gara sono Iva Zanicchi,, Marta Flavi, Luisella Costamagna, Rosanna Banfi, Ema Stokholma, Gabriel Garko Enrico Montesano, Giampiero Mughini, Dario Cassini, Alessandro Egger, ...è felice. Nonostante sia single da ormai sette anni, dopo la rottura con Raz Degan , la showgirl 55enne non sembra intenzionata a cercare l'amore. E così in un'intervista al settimanale ...Paola Barale è rifatta oppure no La showgirl ha cambiato il suo aspetto nel corso del tempo, ma quali interventi ha affrontatoROMA- Paola Barale è felice. Nonostante sia single da ormai sette anni, dopo la rottura con Raz Degan, la showgirl 55enne non sembra intenzionata a cercare l'amore. E così ...