Obesità bambini a rischio se la mamma mangia queste cose

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Quello che viene ingerito come cibo durante la gravidanza, con un’alimentazione basata su cibi processati e ultra lavorati, potrebbe essere alla base di undi sovrappeso enella fascia di età che va dai 2 ai 19 anni L’alimentazione materna è molto importante e purtroppo se simale in gravidanza vi è L'articolo proviene da Leggilo.org.

... in particolare dei più giovani, contribuendo a diminuire le possibilità di malattie cardiovascolari, patologie articolari, ansia, depressione, infezioni respiratorie e. Per i...... in particolare dei più giovani, contribuendo a diminuire le possibilità di malattie cardiovascolari, patologie articolari, ansia, depressione, infezioni respiratorie e. Per i...