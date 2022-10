L’ambasciatore russo a Vespa | “Kiev non vuole negoziare La minaccia nucleare è una balla”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Èa non voler, mica il Cremlino. L’Occidente parla di annessione dei territori ma si chiama adesione. Lo stop al gasè colpa dell’Europa e dell’Italia. Questa la tesi ripetuta più volte, con toni miti e sornioni, dalSergey Razov, ospite ieri sera di Porta a Porta. Incalzato più volte da Brunoquando la narrazione del diplomatico si fa indigeribile.ospite di Porta a Porta Quando i media italiani scrivono di ciò che a Mosca non si può nominare (l’invasione dell’Ucraina) “diffondono fake news che per leggerle bisognerebbe essere costretti da un tribunale”, dice Sergey Razov che vive in Italia da 9 anni e che “ama moltissimo”. D’altronde Mosca “non ha annesso nessun territorio ucraino” ...