Justin Bieber sta male | arriva lo stop definitivo al tour mondiale

Leggi su tpi

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Prima la salute. dopo aver annunciato di doversi prendere una pausa dai live lo scorso mese,è stato ora costretto a sospendere in maniera definitiva il suo Justice world. Non ci saranno dunque le due date previste in Italia, il 27 e 28 gennaio a Bologna, rinviate a data da destinarsi. I possessori dei biglietti verranno tenuti informati ricevendo notizie sulle nuove date, non appena ci saranno aggiornamenti disponibili, direttamente dagli organizzatori degli show, D’Alessandro e Galli. Undecisamente sfortunato quello di. Inizialmente previsto per il 2020, era stato rinviato la prima volta a causa della pandemia Covid. Era riuscito finalmente a partire lo scorso febbraio da San Diego,ndo a toccare tre continenti. Il 6 settembre, ...