(Di venerdì 7 ottobre 2022), 7 ott. (Adnkronos/Labitalia) - . Il 12 ottobre alla Fiera Ttg di Rimini, l'azienda leader nella digitalizzazione dei processi per aziende e Pa presenta 'nel', che offre la possibilità di visitare il Comune umbro attraverso un'esperienza totalmente virtuale e immersiva., insieme con il Comune di(Terni), ha disegnato un ecosistema in cui è possibile fruire di servizi pubblici, di beni culturali e artistici, di esposizioni/shop 3D, di contenuti informativi e tanto altro. A fare da guida c'è l'avatar di Anna, la mascotte della città di. L'utente può effettuare la sua visita virtuale sia attraverso i device tradizionali che tramite visori 3D. L'esperienza inizia dallo Spazio e consente di arrivare a visualizzare ...

Key4biz.it

... allora, lavorava ancora presso il ramo Production& Automation del Fraunhofer ... La piattaforma RBTX per la robotica low cost, gestita da igus,ogni giorno nuove necessità dai clienti ...... realizzato dai creatori del tanto amato progetto da Wikipedia )open source ,l'analisi dei ... per assicurarci di essere sempre più veloci", afferma Daunish Aboobaker, VPdi Minted. "... Engineering porta Orvieto nel Metaverso La corsa per diventare un'azienda data-driven è sempre più sfrenata e mette in discussione le basi stesse del data engineering ...