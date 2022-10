Covid Italia | report Iss | salgono Rt | incidenza e ricoveri

(Di venerdì 7 ottobre 2022) (Adnkronos) – Rt,? in salita nell’ultimoIss sulin. Nel periodo 14-27 settembre, l’indice di trasmissibilità Rt diinsale sopra la soglia epidemica di 1. “L’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,18 (range 0,98-1,52), in aumento rispetto alla settimana precedente e superiore al valore soglia”, segnala l’Istituto superiore di sanità sulla base delcoi dati principali dal monitoraggio-19 della Cabina di regia Iss-ministero della Salute. Anche l’Rt ospedaliero, “l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero, è in aumento ed oltre la soglia epidemica”, a quota “1,28 (1,23-1,32) al 27 settembre”, contro il valore precedente di ...

Sky Tg24

Rt, incidenza e ricoveri in salita nell'ultimo report Iss sulin. Nel periodo 14 - 27 settembre, l'indice di trasmissibilità Rt diinsale sopra la soglia epidemica di 1. 'L'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,18 (...... anche alla luce dell'esperienza maturata nel contrasto al- 19, sono stati definiti i ... Per quanto riguarda l', si legge ancora nella relazione, considerato che 'l'ha usufruito sin ... Covid, le news. Immunologo Abrignani: "in arrivo nuova variante, forse Cerberus". LIVE (Adnkronos) – Sono 2.345 i nuovi contagi da coronavirus oggi 7 ottobre 2022 in Toscana, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid della Regione. Si registrano altri 9 decessi. Dei 2.345 nuovi ...L’Italia è il paese più vecchio in Europa e ... essere vecchi e fragili è sempre stato un dramma, ma con il Covid il dramma per una generazione è diventato tragedia: «La tragedia di ...